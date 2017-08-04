В Дубае загорелся 79-этажный небоскреб: фото, видео

Второй раз за два года в 79-этажном небоскребе Marina Torch в Дубае произошел масштабный пожар. Об этом сообщает сообщает ВВС.



Пресс-служба власти эмирата сообщила, что жители небоскреба были оперативно эвакуированы из здания. Издание Gulf News сообщает, что представитель полиции заявил о возгорании на девятом этаже.



В настоящее время пожар локализован. По данным пресс-службы правительства Дубая, пока пострадавших в результате инцидента нет.



Marina Torch уже горела ночью 21 февраля 2015. Очевидцы сообщали, что огнем были охвачены около 10 верхних этажей высотки, полиция тогда эвакуировали более 1000 человек.

























Фото: Twitter

Видео: Youtube/Eagle TV

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