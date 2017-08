В американском Шарлотсвилле ввели ЧП после массовых столкновений

Белые националисты выступили против сноса в городе памятника генералу Ли - предводителю армии южной Конфедерации в Гражданской войне 1861-1865 годов. Демонстрация стала крупнейшей акцией сторонников расистского Юга за последние годы и обернулась стычками в ночь с пятницу на субботу. Участники акции в шлемах и с щитами собрались у статуи Ли и держали флаги конфедерации, выкрикивали лозунги нацистов, в том числе "Евреи нас не вытеснят", "Вы нас не вытесните".

Вскоре их окружили сотни противников, а на улицах образовались баррикады. В 23:00 по местному времени( 6:00 по киевскому) начались столкновения с применением перечного газа.

Сообщается также, что на полной скорости в толпу противников расистов въехал автомобиль, есть раненые.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4