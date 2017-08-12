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В американском Шарлотсвилле ввели ЧП после массовых столкновений

12.08.2017, 22:00
В американском городке Шарлотсвилл в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение после столкновения белых националистов и их противников. Об этом сообщает The New York Times.

Белые националисты выступили против сноса в городе памятника генералу Ли - предводителю армии южной Конфедерации в Гражданской войне 1861-1865 годов. Демонстрация стала крупнейшей акцией сторонников расистского Юга за последние годы и обернулась стычками в ночь с пятницу на субботу. Участники акции в шлемах и с щитами собрались у статуи Ли и держали флаги конфедерации, выкрикивали лозунги нацистов, в том числе "Евреи нас не вытеснят", "Вы нас не вытесните". 

Вскоре их окружили сотни противников, а на улицах образовались баррикады. В 23:00 по местному времени( 6:00 по киевскому) начались столкновения с применением перечного газа.

Полиция очистила район до полудня, а Национальная гвардия Вирджинии прибыла, когда офицеры начали арестовывать  за незаконное собрание тех, кто остался. Губернатор Вирджинии Терри Мак-Аулифф и спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан осудили насилие.

Сообщается также, что на полной скорости в толпу противников расистов въехал автомобиль, есть раненые.




Ранее было опубликовано видео ночных столкновений. 

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