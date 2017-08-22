Трамп: Пакистан не должен быть местом для агентов хаоса и террора

Американские интересы в Афганистане и Пакистане "ясны": во-первых, Вашингтон хочет, чтобы угрожающим США террористам не было где укрыться на территориях этих азиатских стран, во-вторых, ядерное оружие и материалы не должны попасть в руки боевиков. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время обращения к народу США в ходе визита на военную базу Форт-Мойер под Вашингтоном.

По данным президента США, в Афганистане и Пакистане действует 20 террористических группировок. "Это наивысшая концентрация (террористов, - ред.), чем где-либо в мире", - добавил Трамп.

Американский лидер раскритиковал официальный Исламабад за то, что Пакистан "часто дает убежище агентам хаоса, насилия и террора".

"Угроза тем больше, что Пакистан и Индия являются ядерными государствами, и их напряженные отношения угрожают сорваться в конфликт. Который может произойти", - предостерег Трамп.

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Словам президента США вторит и глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, который прямо подчеркнул - американские власти ждут от Исламабада более решительных мер в противостоянии с исламистами.

"Пакистан в сильнейшей степени пострадал от терроризма и может быть нашим партнером в общих целях ради мира и стабильности в регионе. Мы ожидаем от Пакистана решительных действий против вооруженных группировок, базирующихся в этой стране и угрожающих всему региону. Для США жизненно важно, чтобы Афганистан и Пакистан не были убежищем для террористов", - говорится в заявлении госсекретаря.

По словам главы Госдепа, у исламистов Талибана есть возможность договориться с Кабулом о мире и политической легитимности движения, а США "без условий" выступают за мирные переговоры талибов и афганских властей.

Кроме того, Тиллерсон отметил важнейшую роль Индии в достижении мира и стабильности в регионе, и приветствовал роль этой страны в поддержке экономической и политической модернизации Афганистана.

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Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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Видео: Youtube

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