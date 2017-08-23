Под Кандагаром шахид подорвался около медресе: видео последствий

В афганском городе Лашкаргах, который находится в 100 км на запад от Кандагара, у полицейского участка около медресе подорвался автомобиль со смертником: погибли по меньшей мере пять человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщает региональный ресурс Tolo News.

По данным источника, который ссылается на представителя местной власти, среди погибших - двое военных и трое мирных жителей, а большинство раненых - учащиеся мусульманской школы.

Помимо человеческих жертв, пострадали также проезжавшие мимо в момент взрыва автомобили - как миссии НАТО, так и гражданских.

Исламисты из Талибана уже взяли на себя ответственность за террористическую атаку. Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что оружие талибам поставляет Россия.

Лашкаргах на карте Афганистана:

Вчера, 22 августа, военный контингент армии США в Афганистане получил разрешение от Вашингтона проводить антитеррористические операции в этой среднеазиатской стране, исходя из тех условий, которые есть в настоящий момент, а не жестко следуя расписанию действий.

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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Видео: Youtube / TOLO News

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