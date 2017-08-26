Ураган Харви: В США 155 тысяч человек остались без электричества

В городе Корпус-Кристи, в американском штате Техас вследствие урагана Харви без электричества остались 155 тысяч человек. Об этом сообщает ABCnews.

В Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что жертвами Харви может стать много людей, также он может привести к серьезным разрушениям.

Сейчас известно, по меньшей мере, о 10 пострадавших. Сообщения о жертвах не поступали.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за продвигающегося вглубь штата урагана Харви, который уже достиг юго-восточного побережья.

По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра в центре урагана достигает 215 км/ч.

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