В Румынии мигранты из Африки протаранили полицейский заслон

В Румынии мигранты из Африки двумя легковыми автомобилями таранили полицейские автомобили, которые преградили им дорогу. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заявление румынской полиции.

Инцидент произошел на шоссе в районе румынского населенного пункта Моравица возле границы с Сербией. Полиция пыталась предотвратить въезд в страну нелегальных мигрантов.

Нарушители умышленно увеличили скорость и направились прямо на заслон полиции, которая вынужденно открыла огонь и двое из нарушителей пострадали. Также получил ранения полицейский.



Одной из машин управлял гражданин Сербии. В машине он перевозил 12 африканских мигрантов.

Читайте также: Премьер Венгрии предложил создать для беженцев город в Ливии



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.