В Румынии мигранты из Африки протаранили полицейский заслон
В Румынии мигранты из Африки двумя легковыми автомобилями таранили полицейские автомобили, которые преградили им дорогу. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на заявление румынской полиции.
Инцидент произошел на шоссе в районе румынского населенного пункта Моравица возле границы с Сербией. Полиция пыталась предотвратить въезд в страну нелегальных мигрантов.
Нарушители умышленно увеличили скорость и направились прямо на заслон полиции, которая вынужденно открыла огонь и двое из нарушителей пострадали. Также получил ранения полицейский.
Одной из машин управлял гражданин Сербии. В машине он перевозил 12 африканских мигрантов.
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