Российские силовики взорвали дом в ходе КТО в Дагестане

В ходе контртеррористической операции (КТО) на окраине Хасавюрта (Дагестан, Россия) спецслужбы РФ взорвали дом, в котором были уничтожены повстанцы. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ (НАК).

"В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из т. н. хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание, - указано в сообщении. - На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", - сообщает НАК.



Ранее, 28 августа 2017 года, сообщалось, что в ходе КТО в Хасавюрте погибли двое сотрудников правоохранительных органов.



НАК также сообщал, что силовики обнаружили нескольких участников хасавюртовской группировки в поселке Балюрт. Убитые в ходе спецоперации боевики пока не опознаны. Среди гражданского населения пострадавших, по информации НАК, нет.



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