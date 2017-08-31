Наезд МАЗа на женщин в Москве: госпитализирована певица Линда

Российская певица Светлана Гейман, известная под псевдонимом Линда, пострадала в результате ДТП с участием грузовика МАЗ в центре Москвы, который наехал на двух женщин. Об этом сообщает Интерфакс.



"В результате происшествия травмы получила певица Светлана Гейман, известная под творческим псевдонимом Линда. Она госпитализирована", - сказал источник, отметив, что ее отвезли в НИИ им.Склифосовского.



"Вторая пострадавшая направлена на рентген с подозрением на перелом ноги", - сказал собеседник агентства.



"У нас не было других вариантов, кроме как под него кинуться", - рассказала Линда из больницы об аварии. Во время ДТП она находилась со своей племянницей Анной.



По предварительным данным, в дальнейшей госпитализации она не нуждается и сможет покинуть больницу в ближайшее время.



Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что вчера около 20:10 водитель, управляя МАЗом совершил наезд на двух пешеходов. Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение. Водитель с места ДТП скрылся. Впоследствии сотрудниками полиции разыскиваемая автомашина была остановлена, а водитель задержан. Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением.

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