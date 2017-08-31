В Индии обрушилась шестиэтажка, спасатели извлекают тела - видео

Сегодня, 31 августа, около 06:10 по киевскому времени в южном районе Бхенди Базар индийского города Мумбаи обрушилось 117-летнее шестиэтажное здание, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, 13 получили травмы. Об этом сообщает местное издание Мumbai Mirror.

Среди жертв - девять мужчин и три женщины, 11 пострадавших госпитализированы.

Спасатели опасаются, что под завалами здания "Хуссейни" могут находиться до 50 человек.

В районе происшествия перекрыто газо- и электроснабжение: по одной из предварительных версий, здание мог обрушить взрыв природного газа.

Около 50 детей по счастливой случайности не попали под завалы: дом обрушился за 20 минут до начала занятий в детском саду, который функционировал на первом этаже.

"Хуссейни" был признано муниципальными властями "самым опасным" среди 791 аварийных зданий. 186 таких построек уже снесены, еще из 117-ти отселены люди. Накануне трагедии в Мумбаи прошли сильнейшие ливни.

Мумбаи на карте страны:





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