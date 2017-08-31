В Колорадо нашли останки трицератопса, которым 66 млн лет: видео

В американском штате Колорадо на строительной площадке обнаружены останки трицератопса возрастом 66 млн лет. Ученые предполагают, что это может быть один из самых хорошо сохранившихся скелетов, сообщает The Washington Post.

Открытие было сделано в прошлую пятницу, однако информацию о нем обнародовали только сейчас из-за опасений, что кости будут украдены. Сейчас участок круглосуточно охраняют полицейские.

Отмечается, что окаменелости были найдены на участке, состоящем в основном из рыхлого песка, что будет способствовать быстрым раскопкам.

Считается, что большинство трицератопсов весили более шести тонн и составляли около 3 метров в высоту и около 10 метров в длину. Ученые полагают, что травоядные животные медленно двигались, делая их легкой добычей для более крупных мясоедов, особенно гигантского тираннозавра.

"Несмотря на то, что у нас есть сотни трицератопсов с американского Запада, у нас есть только три хороших черепа. И это может быть один из лучших скелетов", - сказал куратор музея природы и науки Денвера Джо Сертич.

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