В России река поменяла русло и затопила город: повреждены 4 моста

В Северо-Курильске Сахалинской области России ликвидируют последствия тайфуна Санву, из-за которого река сменила свое русло и затопила город. Об этом сообщил вице-мэр Александр Овсянников, передает российское агенство Интерфакс.



В районе введен режим чрезвычайной ситуации.



"Циклон прошел, дожди прекратились, ветер стих. Но у нас сейчас серьезные проблемы. Река Кузьминка при прохождении тайфуна поменяла русло и вошла в город вдоль улиц с жилыми домами. Ущерб еще не подчитывали, но он уже составляет несколько десятков миллионов рублей", - отметил Овсянников.



Также сообщается, что по его словам, река затопила и снесла большое количество гаражей и автомобилей. От жильцов 12 квартир уже поступили обращения о том, что их квартиры на первом этаже подтоплены. Он уточнил, что "уровень воды в этих квартирах - от щиколотки до колена".



В настоящее время воду откачивают из квартир и подвалов 12 обесточенных двухэтажных домов. А тяжелая техника, по словам вице-мэра, пытается вернуть реки Кузьминку и Матросскую в прежние русла.



"Вышедшая из берегов река Матросская размыла 500 м автодороги, на обеих реках в той или иной степени повреждены четыре моста, из них три моста соединяют город с объектами коммунальной инфраструктуры, в том числе, с местной дизельэлектростанцией (ДЭС). По этим мостам проехать пока нельзя" - рассказал Овсянников.



В городе Северо-Курильске, который является единственным населенным пунктом Северо-Курильского района, проживают 2,5 тыс. человек.





В марте 2016 года недалеко от города Северо-Курильск произошло извержение спящего уже 200 лет вулкана.



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