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Появилось снятое с исследовательского самолета видео урагана Ирма

05.09.2017, 17:44

В интернете опубликовано видео с исследовательского самолета, пролетающего через центр урагана Ирма по мере его приближения к США.

Сегодня урагану Ирма присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями.

Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как на в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.

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