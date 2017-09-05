Появилось снятое с исследовательского самолета видео урагана Ирма
05.09.2017, 17:44
В интернете опубликовано видео с исследовательского самолета, пролетающего через центр урагана Ирма по мере его приближения к США.
Сегодня урагану Ирма присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями.
Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как на в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.
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