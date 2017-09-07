NASA показало ураган Ирма из космоса: видео
07.09.2017, 05:51
Продвижение урагана Ирма через Атлантический океан сняли на видео с Международной космической станции.
Как сообщает Reuters, ураган уже достиг островов в Карибском море. По меньшей мере два человека погибли на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми.
Урагану Ирма присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями.
Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.
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