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NASA показало ураган Ирма из космоса: видео

07.09.2017, 05:51

Продвижение урагана Ирма через Атлантический океан сняли на видео с Международной космической станции. 

Как сообщает Reuters, ураган уже достиг островов в Карибском море. По меньшей мере два человека погибли на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми.

Урагану Ирма присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями.

Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.

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