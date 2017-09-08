Мексику сотрясло сильнейшее за 32 года землетрясение: видео

Сегодня, 8 сентября, около 7:49 утра мексиканское побережье штата Чиапас сотрясли мощные подземные толчки: по данным сейсмологов, очаг землетрясения был в 60 км от берега на глубине около 35 км. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Геологическую службу США

По обновленным данным, магнитуда основного удара составила 8,2 балла. Землетрясение в прибрежном городке Пихихиапан ощущалось как 8,0 баллов.

Мощность стихии была такой, что здания тряслись даже в столице Мехико, а люди выбежали из домов на улицы даже в тысяче километров от эпицентра.

Сейсмологи предупредили власти о том, что существует угроза более чем трехметровых волн.













19 сентября 1985 года в 07:18 в Мексике произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки, магнитудой 8,1 по шкале Рихтера. Оно возникло в Тихом океане и было вызвано разрывом в тектонической плите Кокос. Основной удар пришелся на центральные и северные районы Мехико. Согласно официальной статистике, погибли около 10 тысяч человек, ранено 30 тысяч, и 100 тысяч остались без крова.

Видео: Twitter / Renova

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