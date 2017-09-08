Мексику сотрясло сильнейшее за 32 года землетрясение: видео
Сегодня, 8 сентября, около 7:49 утра мексиканское побережье штата Чиапас сотрясли мощные подземные толчки: по данным сейсмологов, очаг землетрясения был в 60 км от берега на глубине около 35 км. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Геологическую службу США
По обновленным данным, магнитуда основного удара составила 8,2 балла. Землетрясение в прибрежном городке Пихихиапан ощущалось как 8,0 баллов.
Мощность стихии была такой, что здания тряслись даже в столице Мехико, а люди выбежали из домов на улицы даже в тысяче километров от эпицентра.
Сейсмологи предупредили власти о том, что существует угроза более чем трехметровых волн.Колебания стелы "Ангел" в Мехико:
- Rafael Anchía (@RafaelAnchia) 8 вересня 2017 р.
This is video of "El Angel" swaying during the #earthquake in Mexico City. #txlege #CDMX #terremoto pic.twitter.com/CwoASuxkw4
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