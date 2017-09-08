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В квартире в Париже полиция обнаружила 130 кошек: видео

08.09.2017, 21:05

Paris : elle squestrait 130 chats dans son... leparisien

В Париже вызванные соседями полицейские обнаружили в однокомнатной квартире площадью 25 кв. м, в которой жила 60-летняя женщина, 130 кошек. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно сообщению, полицию вызвали соседи парижанки, которые видели, как она выбрасывает котят из окна.

Увиденное в квартире повергло стражей порядка в шок - повсюду были кошки. Кроме них в комнате был грязный матрас, холодильник и два лотка для туалета.

Хозяйка квартиры предстала перед полицией босой и одетой в лохмотья. Ее доставили в отделение полиции.

Чтобы вывезти животных полицейские вызвали представителей одной из зоозащитных организаций. Им понадобилось четыре дня, чтобы поймать всех кошек и развезти по приютам. Животных ловили даже на чердаке дома, так как в потолке квартиры была дыра.

Женщина арестована по обвинению в жестоком отношении к животным, ей назначена психиатрическая экспертиза.

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