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Атака помидорами: кортеж Ангелы Меркель встретили в Вальгасте

09.09.2017, 04:06

Автомобиль канцлера Германии Ангелы Меркель во время движения закидали помидорами в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию на встречу с избирателями, сообщает Spiegel.

Инцидент случился в немецком городе Вальгаст. Журналисты отмечают, что под подозрение попадают представители таких оппозиционных партий как Альтернатива для Германии и Национал-демократическая партия Германии.

Сообщается, что там собрались около 150 демонстрантов, которые освистали ее и выкрикивали неодобрительные лозунги, сторонники правых скандировали "Уходи, уходи". 

На мероприятии канцлер призвала голосовать за ее партию, христианско-демократический союз, на выборах в Бундестаг 24 сентября.

"За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли", - сказала Меркель.

6 сентября в немецком городе Хайдельберг в канцлера Германии Ангелу Меркель бросили помидоры во время предвыборной речи.

Вчера, 8 сентября, сообщалось, что блок канцлера Германии в составе Христианско-демократического союза и партнеров из баварского Христианско-социального союза лидирует в предвыборной гонке.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд. 

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