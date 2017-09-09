Атака помидорами: кортеж Ангелы Меркель встретили в Вальгасте

Автомобиль канцлера Германии Ангелы Меркель во время движения закидали помидорами в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию на встречу с избирателями, сообщает Spiegel.



Инцидент случился в немецком городе Вальгаст. Журналисты отмечают, что под подозрение попадают представители таких оппозиционных партий как Альтернатива для Германии и Национал-демократическая партия Германии.



Сообщается, что там собрались около 150 демонстрантов, которые освистали ее и выкрикивали неодобрительные лозунги, сторонники правых скандировали "Уходи, уходи".



На мероприятии канцлер призвала голосовать за ее партию, христианско-демократический союз, на выборах в Бундестаг 24 сентября.



"За прошлые заслуги не выбирают. Но по уровню безработицы вы можете видеть, что мы кое-чего достигли", - сказала Меркель.



6 сентября в немецком городе Хайдельберг в канцлера Германии Ангелу Меркель бросили помидоры во время предвыборной речи.



Вчера, 8 сентября, сообщалось, что блок канцлера Германии в составе Христианско-демократического союза и партнеров из баварского Христианско-социального союза лидирует в предвыборной гонке.



Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд.



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