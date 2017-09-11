Ураган Ирма обрушился на Флориду и затопил Майами: видео
Центр урагана Ирма прошел над штатом Флорида. Об этом сообщает BBC.
Скорость ветра достигала 169 км/ч. Волны были в высоту до 4,5 метров. Сообщается о трех жертвах цунами.
Из Флориды эвакуировали 6,3 миллиона человек.
Более 2,5 миллионов домов остались без электричества. Затоплен город Майами - вода поднялась до 60 см. Ураган продвигается в северном направлении.
Власти не исключают, что ураган, уже забравший по меньшей мере 22 жизни в Карибском бассейне, принесет штату миллиардный ущерб.
8 сентября сообщалось, что в связи с угрозой урагана Ирма во Флориде будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США.
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