Ураган Ирма обрушился на Флориду и затопил Майами: видео

Центр урагана Ирма прошел над штатом Флорида. Об этом сообщает BBC.



Скорость ветра достигала 169 км/ч. Волны были в высоту до 4,5 метров. Сообщается о трех жертвах цунами.

Из Флориды эвакуировали 6,3 миллиона человек.



Более 2,5 миллионов домов остались без электричества. Затоплен город Майами - вода поднялась до 60 см. Ураган продвигается в северном направлении.

Власти не исключают, что ураган, уже забравший по меньшей мере 22 жизни в Карибском бассейне, принесет штату миллиардный ущерб.

8 сентября сообщалось, что в связи с угрозой урагана Ирма во Флориде будут закрыты две атомные электростанции, которые являются одними из самых мощных в США.

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