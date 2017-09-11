В ДТП в Бразилии погибли 11 танцоров из Германии: видео

На востоке Бразилии в штате Эспириту-Санту в результате столкновения грузовика с гранитом и микроавтобуса погибли 11 членов немецкой танцевальной группы Bergfreunde, находящейся в Бразилии на гастролях. Об этом сообщает сайт Globo.com.

При столкновении оба транспортных средства загорелись.

Пожарным удалось спасти 10 человек, трое из них травмированы.

Скриншот из видеозаписи: youtube.com

По данным полиции, виновником аварии стал водитель грузовика, доверху нагруженного гранитом, который не справился с управлением.

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