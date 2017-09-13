Турист в Пхеньяне снял на видео супермаркет и машину на дровах

Турист из Украины Артемий Сурин снял видео в супермаркете Пхеньяна, в который, по непроверенной информации, пускают только туристов. Своими впечатлениями украинские туристы поделились в материале ТСН.

Они подозревают, что этот супермаркет открыт исключительно для туристов, местных жителей туда не пускают. Люди в супермаркете, по мнению туристов, ведут себя странно. Например, они заметили маму с ребенком, которые катили тележку, доверху набитую воздушными палочками, что вызывало как минимум удивление.

Туристы также сообщили, что на полках супермаркета видели шампанское Киев, ром Bacardi, виски Chivas, но, к сожалению, в ролик это не попало, так как гиды, приставленные к туристам северокорейскими властями, начали "волноваться".

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Также туристам удалось снять автомобиль, работающий на дровах.

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