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Появилось видео последнего ракетного испытания КНДР

16.09.2017, 14:10

В интернете появилось видео последнего запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Ранее сообщалось, что 15 сентября КНДР из Пхеньяна запустила очередную ракету неопознанного типа.

В описании к данному видео говорится, что речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12. В мае Пхеньян запустил ракету такого же типа. 

14 сентября власти КНДР опубликовали заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

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