Появилось видео последнего ракетного испытания КНДР
В интернете появилось видео последнего запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.
Ранее сообщалось, что 15 сентября КНДР из Пхеньяна запустила очередную ракету неопознанного типа.
В описании к данному видео говорится, что речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12. В мае Пхеньян запустил ракету такого же типа.
14 сентября власти КНДР опубликовали заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.
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