Появилось видео последнего ракетного испытания КНДР

В интернете появилось видео последнего запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане возле острова Хокайдо.

Ранее сообщалось, что 15 сентября КНДР из Пхеньяна запустила очередную ракету неопознанного типа.

В описании к данному видео говорится, что речь идет о ракете средней дальности северокорейского производства Hwasong-12. В мае Пхеньян запустил ракету такого же типа.

14 сентября власти КНДР опубликовали заявление, в котором пригрозили ядерными ударами США и Японии, отметив, что Япония больше не нужна, а также потребовали "распустить бесполезный Совбез ООН" из-за ужесточения санкций.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.