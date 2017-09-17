В Румынии во время грозы погибли восемь человек: видео

В городе Тимишоара в Румынии во время грозы со шквальным ветером погибли восемь человек. Об этом сообщает Укринформ.



Более 60 человек, среди которых шестеро детей, получили травмы разной степени тяжести.



Скорость ветра во время грозы достигала 100 км/ч.



За несколько часов до грозы метеорологи установили оранжевый уровень опасности ливневых дождей с градом и ураганным ветром.

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