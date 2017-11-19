В Англии развалился крупнейший самолет-дирижабль: видео

Большой летательный аппарат разбился на полигоне в Англии через сутки после испытания. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Самый длинный в мире летательный аппарат Airlander 10 - гибрид самолета и дирижабля, внезапно разломился пополам и рухнул на землю на аэродроме Кардингтон в Дербишире", - отмечается в сообщении.

Компания Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет аппаратом, заявила, что Airlander 10, видимо, сорвало порывом ветра, после чего аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъем.

На борту самолета не было людей, но двое человек получили незначительные травмы.

Airlander 10 является гибридом самолета, дирижабля и вертолета и весит 20 тонн.

Его разработала компания Hybrid Air Vehicles, которая утверждает, что судно может подняться на высоту шесть километров, разогнаться до 148 километров в час, находиться в небе до пяти дней, перевозить грузы до 10 тонн и садиться на воду.

Airlander 10 используют для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.

15 ноября в Хабаровском крае при крушении пассажирского самолета Let L-410 погибли семь человек.

Видео: ТСН

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.