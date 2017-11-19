В Англии развалился крупнейший самолет-дирижабль: видео
Большой летательный аппарат разбился на полигоне в Англии через сутки после испытания. Об этом сообщает ВВС Украина.
"Самый длинный в мире летательный аппарат Airlander 10 - гибрид самолета и дирижабля, внезапно разломился пополам и рухнул на землю на аэродроме Кардингтон в Дербишире", - отмечается в сообщении.
Компания Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет аппаратом, заявила, что Airlander 10, видимо, сорвало порывом ветра, после чего аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъем.
На борту самолета не было людей, но двое человек получили незначительные травмы.
Airlander 10 является гибридом самолета, дирижабля и вертолета и весит 20 тонн.
Его разработала компания Hybrid Air Vehicles, которая утверждает, что судно может подняться на высоту шесть километров, разогнаться до 148 километров в час, находиться в небе до пяти дней, перевозить грузы до 10 тонн и садиться на воду.
Airlander 10 используют для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.
15 ноября в Хабаровском крае при крушении пассажирского самолета Let L-410 погибли семь человек.
Видео: ТСН
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.11.17
18:45
-
17.11.17
16:44
-
17.11.17
17:18
-
17.11.17
15:30
-
17.11.17
17:02