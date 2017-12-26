"Взлом Рождества": рупор Кремля поиздевался над Санта-Клаусом

Телеканал Russia Today, один из рупоров кремлевской пропаганды, опубликовал в своем YouTube видео, в котором язвительно пошутил о "взломе" российскими хакерами католического Рождества и показал Санта-Клауса в заложниках у Деда Мороза.

Действие ролика происходит "где-то в США". Видео начинается с того, что американский мальчик в ожидании визита Санта-Клауса развешивает над камином специальные носки для подарков и готовит для Санты традиционное угощение - печенье и стакан молока.

Когда же подросток ночью просыпается от шума и идет к елке, перед его глазами предстает шокирующая картина: Санта-Клаус сидит связанный и с кляпом во рту, а рядом стоит Дед Мороз. Последний обращается к мальчику со словами: "С Новым годом! А прочти-ка мне стихотворение".

После этого на экране появляется надпись: "Мы взломали Рождество. Русские хакеры".

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В конце видео мальчик стоит перед Дедом Морозом и Сантой на табуретке и на ломаном русском читает стихотворение "Родина" ("Я узнал, что у меня есть огромная семья"), получившее широкую известность благодаря российскому кинофильму "Брат-2".

В ноябре 2017 года корреспондентов российского пропагандистского телеканала Russia Today America лишили аккредитации при Конгрессе США.

Видео: YouTube / RT на русском

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