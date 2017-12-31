"Раз, два, три": в одном из городов РФ сожгли главную елку - фото

Во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку. Об этом сообщает Сахалин.инфо.



В сообщении сказано, что искусственное дерево на площади Ленина высотой 25 метров сгорело полностью. Причиной называют неудачно пущенный фейерверк.

Так как в дальневосточных регионах Новый год уже наступил, пожар произошел вскоре после полуночи.



Отмечается, что пожарные приехали быстро. Процесс горения и тушения происходил под бодрые слова ведущего и веселую праздничную музыку.





Видео: YouTube/Dima RV Lomakin



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