В Коста-Рике разбился легкомоторный самолет, 12 погибших: видео
В Коста-Рике потерпел крушение легкомоторный самолет; все 12 человек, находившихся на его борту, погибли. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.
Министерство общественной безопасности центральноамериканской страны опубликовало видео с места инцидента, на котором видны горящие обломки самолета.
Авиакатастрофа произошла вблизи популярного коста-риканского курорта Пунта-Ислита. Самолет Cessna 208B Grand Caravan местной авиакомпании упал в лесистой местности спустя несколько минут после взлета.
На борту машины находились 10 граждан США и двое пилотов - граждан Коста-Рики, все они погибли. Причина катастрофы пока неизвестна.
Фото: facebook.com/ministerioseguridadpublica
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Самолет выполнял чартерный рейс из Пунты-Ислиты в столицу Коста-Рики Сан-Хосе. По данным властей, разбившаяся Cessna около месяца назад успешно прошла техосмотр и была допущена к полетам.
25 декабря 2017 года сообщалось, что в американском штате Флорида в результате крушения самолета Cessna 340 погибли пять человек.
Видео: Facebook Ministerio de Seguridad Pública
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