НАТО утвердил официальный гимн альянса: аудио

НАТО впервые в своей истории утвердил официальный гимн. Произведение написано дирижером Люксембургского военного оркестра Андре Рейхлингом. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Гимн был сочинен специально для сороковой годовщины НАТО в 1989 году. С тех пор он играл на многих мероприятиях альянса, включая самую последнюю встречу президентов и глав правительств союзных государств в мае 2017 года.

"Гимн НАТО", одобренный Североатлантическим советом, не содержит слов и исполняется на двадцати музыкальных инструментах: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритон-рог, три тромбона, туба и барабан.

Фото: nato.int

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