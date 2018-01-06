Похудеть к лету: в Израиле посадили на строгую диету толстых ежей

В Израиле любители животных обнаружили на улице ежей, которые настолько набрали лишний вес, что не смогли сворачиваться в клубок и нормально передвигаться. Об этом сообщает Reuters.



В сообщении сказано, что страдающих ожирением животных принесли в зоопарк и посадили на строгую диету. А причиной такого состояния ветеринары называют кошачий и собачий корм, который ежи воровали на улицах города. Отмечается, что люди часто оставляют еду для бездомных животных.



"Многие люди ставят кошачью еду на улицах для бродячих кошек, что очень приятно, но проблема в том, что есть другие дикие животные, которая его съедают", - сказал работник зоопарка.



Один из ежей по кличке Шерман поступил в клинику с весом 1,6 кг, что в два раза выше нормы. За два месяца он сбросил 120 граммов. Ветеринары надеются, что к лету вес ежей придет в норму и их смогут вернуть в привычную среду обитания.



В зоопарке следят за их рационом и заставляют бегать.



Еж Шерман на взвешивании (фото - twitter.com/sagithorowitz)

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