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В аэропорту Торонто столкнулись два самолета: один загорелся

06.01.2018, 03:38

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона столкнулись два самолета. Об этом сообщает CBC News.

В сообщении сказано, что самолеты зацепились хвостом и крылом, в результате чего произошло возгорание хвоста воздушного судна Sunwing Jet.

По информации издания, пассажиров из самолета авиакомпании WestJet эвакуировали с помощью надувного трапа. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы. Отмечается, что в Канаде сейчас наблюдается аномально холодная погода, что определенным образом усложняет работу наземных служб.

Фото: twitter.com/TomPodolec

7 августа 2017 года произошел подобный инцидент в аэропорту ТОронто, когда два пассажирских самолета столкнулись, зацепившись крыльями.

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