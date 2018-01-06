Американские F-15 перехватывают российские истребители - видео
Военно-воздушные силы США опубликовали видеозапись перехвата российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве Балтийского региона.
"Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инциденты имели место 23 ноября и 13 декабря 2017 года.
Видео смонтировано из нескольких отрывков. В первой части показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе Шяуляй в Литве. На втором отрывке два американских истребителя F-15 идут на перехват двух российских Су-30 у воздушных границ Балтийского региона 23 ноября. На третьем фрагменте запечатлено сопровождение двух Су-30 американскими истребителями 13 декабря.
Также сказано, что в обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на базе Лейкнхет в Великобритании.
Решением Североатлантического совета, воздушные силы НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, с момента вступления Балтийских стран в Альянс. В 2012 году на саммите в Чикаго миссия была продлена на неопределенный срок.
Видео: YouTube/Force Magazine
Вчера, 5 января, сообщалось, что истребителя ВВС Дании заступают на патрулирование воздушного пространства стран Балтийского региона в рамках миссии воздушной полиции НАТО.
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