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Снегопад в Испании: тысячи водителей пробыли в ловушке 18 часов

07.01.2018, 20:09

В испанских регионов Кастилия и Леон снегопад в ночь на воскресенье привел к транспортному коллапсу и блокированию тысяч водителей в их машинах. Об этом сообщает El Pais.

В сообщении сказано, что спасатели работали всю ночь над вызволением застрявших на дорогах.

К спасательной операции привлекли гражданскую гвардию и 150 военных. Члены Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и продукты с высоким уровнем энергии. Блокада на дороге длилась около 18 часов.

Отмечается, что ситуация усугубилась из-за возвращения многих испанцев после праздников домой.

В данный момент дорога открыта для движения под контролем гражданской гвардии. Синоптики прогнозирует дальнейшее снижение температуры, но снижение интенсивности снегопадов.

Видео: YouTube/EL PAIS

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