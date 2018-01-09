В российской Тюмени подожгли девятиэтажку: один человек погиб
В российском городе Тюмень следователи возбудили уголовное дело по факту поджога квартиры многоэтажного дома вечером в понедельник, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР, передает российский Интерфакс.
"По версии следствия, в вечернее время 8 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к моменту прибытия пожарных горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. В МЧС также сообщили, что общая площадь пожара составила около 1,5 тыс метров квадратных. в МЧС.
Во время пожара из дома эвакуировали 160 человека и спасли 24 человека.
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