В Ботсване сняли на видео схватку буйволов со львами

Участники сафари в Ботсване сняли на видео, как буйволы спасли своего собрата, на которого напали львы. Об этом сообщает UPI.

На видео запечатлено, как три льва нападают на буйвола в национальном парке Чобе. Бык пытается спастись от хищников в воде, но один из них продолжает преследование. Ситуация разрешается, когда на помощь буйволу приходят его собратья. Все вместе они успешно отгоняют львов.

Автор видео утверждает, что среди нападавших хищников был только один самец, и именно он не полез в реку, потому что "побоялся промокнуть".

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