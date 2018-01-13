В США успешно запустили ракету со спутником-разведчиком
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В базы ВВС США Ванденберг произвели пуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником-разведчиком NROL-47 в рамках секретной миссии. Трансляцию ведет канал Alpha Centauri.
Пуск переносили дважды на сутки, из-за шквалистого ветра и технических проблем.
Деталей о цели запуска не было предоставлено, однако, по мнению экспертов, был осуществлен запуск нового спутника, который создан в рамках программы Future Imagery Architecture, чтобы обеспечить данными американскую разведку.
Наклонение ретроградной орбиты составило примерно 123 градуса и это указывают на то, что был осуществлен запуск спутника серии Topaz. Это единственная программа NRO, в которой используется ретроградная орбита.
Производитель спутника NROL-47 - Национальное разведывательное управление (National Reconnaissance Office), которое создает аппараты для других американских ведомств -NSA, NGA и DIA. Существование Нацразвуправления официально отрицалось властями США вплоть до 1990-х.
Нашивка миссии NROL-47. Надпись гласит "Зло никогда не восторжествует" (фото - thealphacentauri.net)
Также сообщается, что запуск, скорее всего, станет последним для этой версии Delta IV из-за растущей конкуренции со SpaceX, что вынуждает производителя ракеты (United Launch Alliance) отказываться от устаревающих ракет Delta IV и Atlas V и разрабатывать новую ракету-носитель Vulcan., первый запуск которой может быть осуществлен в 2019 году.
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