В порту Барселоны столкнулись круизный лайнер и паром - видео
В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером. Об этом сообщает газета El Pais.
В сообщении сказано, что инцидент произошел во второй половине дня, 12 января.
Как отмечается, прибывший из Марокко паром компании Grandi Navi Veloci при попытке пришвартоваться врезался в лайнер Viking Star, стоявший у причала.
Представитель порта указал, что это столкновение "очень нетипично", учитывая хорошую видимость. Пока неизвестно, произошел ли этот инцидент из-за сбоя оборудования или сработал человеческий фактор. Удар описывается как "очень слабый", но проводится оценка возможного материального ущерба.
В результате столкновения никто не пострадал.
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