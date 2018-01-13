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В порту Барселоны столкнулись круизный лайнер и паром - видео

13.01.2018, 06:27

В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером. Об этом сообщает газета El Pais.

В сообщении сказано, что инцидент произошел во второй половине дня, 12 января.

Как отмечается, прибывший из Марокко паром компании Grandi Navi Veloci при попытке пришвартоваться врезался в лайнер Viking Star, стоявший у причала.

Представитель порта указал, что это столкновение "очень нетипично", учитывая хорошую видимость. Пока неизвестно, произошел ли этот инцидент из-за сбоя оборудования или сработал человеческий фактор. Удар описывается как "очень слабый", но проводится оценка возможного материального ущерба.

В результате столкновения никто не пострадал.

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