Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона: видео

Сторонники президента США Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана и призвали его арестовать. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, Хан выступал на встрече с Фабианским обществом (британская социалистическая организация, сотрудничающая с Лейбористской партией, - ред.) в Лондоне, когда его речь прервали протестующие, которые выкрикивали лозунги в поддержку Трампа и Brexit.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно услышать, как один из протестующих говорит: "Дамы и господа, мы здесь сегодня, чтобы осуществить ненасильственный арест гражданина".

Полицейские заставили нарушителей покинуть помещение.

Ранее Трамп отменил запланированный визит в Лондон, так как ему не по душе новое расположение американского посольства в Великобритании, он также обвинил в необоснованном, по его мнению, переносе диппредставительства администрацию своего предшественника Барака Обамы.

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