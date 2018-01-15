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Двойной подрыв смертников в центре Багдада: убиты десятки людей

15.01.2018, 08:56

Сегодня утром, 15 января, в центре иракской столицы на площади аль-Тайеран неподалеку от группы строителей произошел теракт: были подорваны два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщают местные СМИ.

Самоподрывы совершили два смертника, пишет агентство Iraqi News.

По данным Минздрава Ирака, погибли не менее 27 человек и около 80 были ранены, хотя около часа назад власти сообщали другие цифры - 16 погибших и 65 раненых. Количество жертв, полагают правоохранители, будет расти.

Фото и видео: соцсети

Baghdad Post приводит такие цифры, ссылаясь на силовиков - 26 погибших и 65 раненых. Агентство Rudaw пишет о 121 жертвах, имея ввиду как погибших, так и раненых.

Это второй теракт в Багдаде за трое суток: в субботу на одном из северных блокпостов также подорвался смертник, убив пять человек и ранив более десяти. 

В 2017 году 3298 гражданских были убиты и 4781 получил ранения, за исключением статистики в провинции Анбар за ноябрь-декабрь, говорят правоохранители страны.

Видео: Youtube / baghdad press

Багдад на карте ближневосточного региона:


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