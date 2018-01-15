Двойной подрыв смертников в центре Багдада: убиты десятки людей
Сегодня утром, 15 января, в центре иракской столицы на площади аль-Тайеран неподалеку от группы строителей произошел теракт: были подорваны два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщают местные СМИ.
Самоподрывы совершили два смертника, пишет агентство Iraqi News.
По данным Минздрава Ирака, погибли не менее 27 человек и около 80 были ранены, хотя около часа назад власти сообщали другие цифры - 16 погибших и 65 раненых. Количество жертв, полагают правоохранители, будет расти.
This footage was taken moments before twin bombs struck #Baghdad, killing at least 24 people https://t.co/m2Q4rP1rJE pic.twitter.com/ZxXsip0xWr- Rudaw English (@RudawEnglish) 15 січня 2018 р.
Фото и видео: соцсети
Baghdad Post приводит такие цифры, ссылаясь на силовиков - 26 погибших и 65 раненых. Агентство Rudaw пишет о 121 жертвах, имея ввиду как погибших, так и раненых.
Это второй теракт в Багдаде за трое суток: в субботу на одном из северных блокпостов также подорвался смертник, убив пять человек и ранив более десяти.
В 2017 году 3298 гражданских были убиты и 4781 получил ранения, за исключением статистики в провинции Анбар за ноябрь-декабрь, говорят правоохранители страны.
Видео: Youtube / baghdad press
Багдад на карте ближневосточного региона:
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