Двойной подрыв смертников в центре Багдада: убиты десятки людей

Сегодня утром, 15 января, в центре иракской столицы на площади аль-Тайеран неподалеку от группы строителей произошел теракт: были подорваны два самодельных взрывных устройства. Об этом сообщают местные СМИ.

Самоподрывы совершили два смертника, пишет агентство Iraqi News.

По данным Минздрава Ирака, погибли не менее 27 человек и около 80 были ранены, хотя около часа назад власти сообщали другие цифры - 16 погибших и 65 раненых. Количество жертв, полагают правоохранители, будет расти.

This footage was taken moments before twin bombs struck #Baghdad, killing at least 24 people https://t.co/m2Q4rP1rJE pic.twitter.com/ZxXsip0xWr