В здании индонезийской биржи рухнул балкон с людьми: видео

По меньшей мере 75 человек получили ранения сегодня, когда рухнул балкон в здании фондовой биржи Индонезии. Об этом сообщает Daily Mail.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как группа из примерно 40 студентов идет по балкону, в следующий момент сооружение обрывается, и люди летят вниз.

Представитель полиции Джакарты сказал, что обрушение не было результатом взрыва. Причина инцидента пока не называется.

Напомним, в декабре 2017 года на индонезийском острове Ява произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере два человека.

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