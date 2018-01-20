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В Санкт-Петербурге загорелось здание военно-морского института

20.01.2018, 04:32

В одном из зданий Военно-морского института имени Петра Великого в Санкт-Петербурге (Россия) возник пожар в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло на четвертом этаже учебного корпуса около 00:30 и распространилось на кровлю. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. В МЧС сказали, что корпус находился на ремонте. Жертв или пострадавших пока нет.

Фонтанка отмечает, что, по сообщениям очевидцев, возгорание началось со двора. 


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Фото: piter.tv

Фото: www.fontanka.ru

"Нам удалось локализовать пожар и не допустить его прохода. Корпус, где произошло возгорание, нежилой, из соседних корпусов мы вывели 60 курсантов, погибших и пострадавших нет", - сообщил начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, передает рупор Кремля ТАСС.

По его словам, на месте работают спасатели и медики. Кроме того, на Васильевском острове, где расположен институт, дежурит передвижная лаборатория, которая замеряет количество опасных веществ в воздухе, в котором чувствуется запах гари. 

В тушении пожара были задействованы 22 единицы техники и 110 пожарных. Причины происшествия не названы.

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