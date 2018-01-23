На Филиппинах начал извергаться вулкан

На Филиппинах 22 января началось извержение лавы из кратера недавно проснувшегося вулкана Майон. Об этом сообщает местное издание The Philippine Star.



Отмечается, что фонтаны лавы над кратером достигали 700 метров в высоту, а столбы пепла поднялись на три км. В городах провинций Албай и Камаринес-Сур отмечался пеплопад.



"Сегодня, в 13 часов, мы подняли уровень предупреждения с 3 (повышенная склонность к опасному извержению) до 4 (опасное извержение неизбежно)", - сообщили сегодня, 23 января, в Департаменте науки и техники, отметив, что 5 уровен опасности означает неизбежность вулканического взрыва.



Зона эвакуации расширилась до восьми км вокруг вулкана, что коснулось тысяч человек. Жителям напомнили о действиях в случае опасного извержения и пеплопада, а также призвали оставаться дома. Сведений о пострадавших в результате извержения пока не поступало.



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