Боевики напали на афганский филиал Save The Children: видео, фото

Сегодня, 24 января, в афганском городе Джелалабан примерно в 07:30 по киевскому времени смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль около входа в охраняемую зону, где расположен филиал международной правозащитной организации "Спасем детей". В образовавшийся пролом ворвались боевики с автоматическим оружием, пишет местное агентство TOLO News.

По меньшей мере 11 человек получили ранения при атаке джихадистов. Сообщений о погибших пока нет, как и о том, являются пострадавшие сотрудниками Save The Children или обычными прохожими. Некоторые обозреватели считают, что фонд STC необязательно был основной целью джихадистов.

По свидетельству очевидцев, из расположенной поблизости школы спасались бегством дети, что подтверждают фото с места инцидента.

Родственники местных работников STC собрались у периметра в ожидании новостей о том, что происходит с их близкими и живы ли они: по данным СМИ, в здании находятся несколько человек. Взяты они в заложники или прячутся, пока неизвестно.

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Как рассказал агентству спикер губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогьяни, перестрелка сил безопасности с боевиками все еще продолжается.



Пока никакая из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку, однако Джелалабад находится неподалеку от весьма условной границы с Пакистаном, и в этой зоне крайне сильны позиции радикалов из террористической сети Исламское государство.

Место теракта на карте Джелалабада:

Фото последствий теракта (источник - соцсети, местные СМИ, видеозаписи):

Save The Children - основанная 99 лет назад международная организация, которая занимается проблемами с правами детей по всему миру. Ставит целью улучшение системы образования, здравоохранения, экономических возможностей, защиту детей от насилия и стихийных бедствий, и прочее. В последние годы STC запустила программу по предоставлению качественного образования восьми миллионам детей в странах с вооруженными конфликтами.

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Видео: Youtube / TOLOnews

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