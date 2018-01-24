SpaceX провела огневой тест тяжелой ракеты Falcon Heavy: видео
24.01.2018, 22:45
Компания SpaceX провела первый огневой тест сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
"Первый статичный огневой тест Falcon Heavy выполнен - на шаг ближе к первому тестовому полету", - сообщил SpaceX в Twitter.
Ракета Falcon Heavy, в отличие от Falcon 9, использует не одну, а три секции. Ее первую ступень также можно будет использовать повторно.
Дебютное ипытание пришлось отложить из-за шатдауна в США - работу остановило 45-е космическое крыло, которое поддерживает испытания в Космическом центре Кеннеди.
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