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SpaceX провела огневой тест тяжелой ракеты Falcon Heavy: видео

24.01.2018, 22:45

Компания SpaceX провела первый огневой тест сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. 

"Первый статичный огневой тест Falcon Heavy выполнен - на шаг ближе к первому тестовому полету", - сообщил SpaceX в Twitter.

Ракета Falcon Heavy, в отличие от Falcon 9, использует не одну, а три секции. Ее первую ступень также можно будет использовать повторно.

Публикация от SpaceX (@spacex)

Дебютное ипытание пришлось отложить из-за шатдауна в США - работу остановило 45-е космическое крыло, которое поддерживает испытания в Космическом центре Кеннеди.

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