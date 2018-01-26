В Давосе авто из кортежа Трампа едва не сбило полицейского: видео

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, автомобиль из кортежа президента США Дональда Трампа наехал на полицейского. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Белый BMW ехал впереди колонны. Полицейский, который должен был расчистить путь для Трампа, поднял руку, чтобы остановить машину. Страж порядка не сориентировался, что авто входит в кортеж президента США.

Вместо того, чтобы остановиться, водитель нажал на газ и почти наехал на полицейского.

На видео слышен звук удара.

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23 января 2018 года в швейцарском Давосе началась 48-я сессия ежегодного Всемирного экономического форума. ВЭФ завершится сегодня, 26 января, выступлением Трампа.

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