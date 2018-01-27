В Париже эвакуировали тысячу человек из-за наводнения: видео

В результате высокого уровня воды в Сене тысячу жителей французской столицы Парижа эвакуировали. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Euronews.

"На юге французской столицы десятки прибрежных зданий были затоплены водой, выключена электроэнергия, а около тысячи жителей пришлось эвакуировать", - говорится в сообщении.

В выходные ожидается, что максимальный уровень воды поднимется до шести метров. Движение лодок на Сене и автомобилей вдоль реки было закрыто.

Наводнение охватило не только Париж, но и город Лион. Всего в 13 из 96 административных департаментов Франции объявлено предупреждение о наводнении.

Как сообщает RFI со ссылкой на агентство Vigicrues, уровень воды продолжит подниматься до понедельника. В восьми городах департамента Сена и Марна было запрещено использование для питья воды из крана, закрыты несколько школ, частично перекрыты дороги. В департаменте Ивелин в пятницу вечером была эвакуирована больница, где находились 86 пациентов.

В то же время, Vigicrues изменило уровень опасности в парижском речном бассейне с "оранжевого" на "желтый". В низовьях Сены, на территории Нормандии, наводнения продолжатся в начале следующей недели.

Самое крупное наводнение на Сене было зарегистрировано в 1910 г., когда уровень воды достигал 8,62 м.

Накануне сообщалось, что 26 января из вольера в Венсенском зоопарке Парижа сбежали 52 бабуина.

Видео: euronews.com

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