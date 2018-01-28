В США произошла стрельба на автомойке: пять человек погибли

В американском штате Пенсильвания утром в воскресенье произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление полиции.

В результате инцидента в городе Мелкрофт погибли трое мужчин и две женщины. Неясно, был ли стрелок среди убитых. Однако полиция заявила, что в настоящее время нет угрозы для общественности.

"Жертвы пока не опознаны, мы не знаем, что произошло сегодня утром, расследование только началось", - сказал Роберт Блуоутер из полиции штата Пенсильвания.

27 января в центре Амстердама (Нидерланды) произошел инцидент со стрельбой, в результате чего один человек погиб и еще двое получили ранения.

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