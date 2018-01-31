Перехват истребителем РФ самолета-разведчика США у Крыма: видео

Военно-морские силы США показали эпизод перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма.



Истребитель приближается к американскому EP-3E Aries II и, наклонившись вправо, показывает ракеты класса воздух-воздух.



Ранее стало известно, что российский самолет перехватил американский около берега оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права.



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