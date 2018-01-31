USD:  27.86  28.25   EUR:  34.31  34.98  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Перехват истребителем РФ самолета-разведчика США у Крыма: видео

31.01.2018, 06:13

Военно-морские силы США показали эпизод перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма.

Истребитель приближается к американскому EP-3E Aries II и, наклонившись вправо, показывает ракеты класса воздух-воздух.

Ранее стало известно, что российский самолет перехватил американский около берега оккупированного Крыма.

В Министерстве обороны России уже заявили, что никаких инцидентов не было и пилоты Су-27 действовали в соответствии с нормами международного права. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Геополитика

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 