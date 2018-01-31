Российские журналисты подрались в эфире из-за Сталина: видео

Российские журналисты Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в эфире радиостанции, дискутируя на тему сталинизма и роли советского диктатора Иосифа Сталина во Второй мировой войне. Об этом сообщает российское издание Медуза.

Во вторник вечером, 30 января, Шевченко и Сванидзе были гостями программы на радио Комсомольская правда. Тема выпуска была сформулирована как "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить".

Отмечается, что одним из поводов для дискуссии стал недавний отзыв Минкультуры РФ прокатного удостоверения у кинокомедии "Смерть Сталина".

В конце эфира Шевченко заявил Сванидзе, что тот "плюет на могилы погибших под Москвой" в 1941 году при отражении наступления немецкой армии. Сванидзе в ответ назвал своего визави "мерзавцем" и пригрозил "дать по морде", Шевченко же предложил оппоненту сделать это. Сванидзе подошел и дал ему пощечину, после чего завязалась драка.

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Николай Сванидзе - российский тележурналист, политический обозреватель, историк, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Известен как один из последовательных и жестких критиков сталинизма и попыток реабилитации Сталина. В марте 2014 года был одним из подписантов обращения СПЧ к президенту Владимиру Путину с призывом не вводить российские войска в Украину.

Журналист Максим Шевченко также входит в состав СПЧ. Позиционирует себя как антизападник и сторонник действующей власти в России.

В апреле 2017 года российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в эфире радио Эхо Москвы, сломав микрофон, разбив чашку и оскорбив ведущую.

Видео: YouTube / Радио "Комсомольская правда"

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