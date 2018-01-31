SpaceX проводит запуск Falcon 9 со спутником: трансляция

Компания SpaceX проводит запуск ракеты Falcon 9 со спутником GovSat-1.

Старт проводят с мыса Канаверал. Маршевую ступень утопят в океане, а не вернут, потому что платформы для посадок готовят под три маршевые ступени Falcon Heavy.



Спутник планируют использовать как в гражданских, так и военных структурах.



Если запуск GovSat-1 будет успешным, то это покажет эффективность Falcon 9 и станет хорошей базой накануне тестового запуска новой ракеты Falcon Heavy, который запланирован на 6 февраля.

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