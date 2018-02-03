В небе над Сирией сбит российский штурмовик Су-25 - видео
В небе над Сирией сбит штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил России. Об этом сообщает Би-би-си.
В сообщении сказано, что инцидент произошел в районе территории, контролируемой повстанцами, в северо-восточной Сирии.
Военную операцию Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.
Портал syria.liveuamap.com отмечает, что самолет сбили сирийские оппозиционные силы во время бомбардировки город Серакаб в провинции Идлиб. Отмечается, что пилот катапультировался и приземлился в районе Хан-аль-Соболь.
Группа мониторинга Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что пилот был захвачен сирийскими повстанцами. Информации о том, жив ли он, пока нет.
Сирийские правительственные войска начали крупное наступление вокруг Идлиба в конце декабря, при поддержке российских самолетов.
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