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В небе над Сирией сбит российский штурмовик Су-25 - видео

03.02.2018, 17:55

В небе над Сирией сбит штурмовик Су-25 Военно-воздушных сил России. Об этом сообщает Би-би-си.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в районе территории, контролируемой повстанцами, в северо-восточной Сирии. 

Военную операцию Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.

Портал syria.liveuamap.com отмечает, что самолет сбили сирийские оппозиционные силы во время бомбардировки город Серакаб в провинции Идлиб. Отмечается, что пилот катапультировался и приземлился в районе Хан-аль-Соболь. 

Группа мониторинга Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что пилот был захвачен сирийскими повстанцами. Информации о том, жив ли он, пока нет.

Сирийские правительственные войска начали крупное наступление вокруг Идлиба в конце декабря, при поддержке российских самолетов.

Читайте также: Пентагон заявляет о росте инцидентов с самолетами РФ в Сирии 

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