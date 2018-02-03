Военные РФ нанесли ответный удар за сбитый Су-25 над Сирией

В России заявили об ответном ударе по позициям сирийской оппозиции, которая сбила российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков Джабхат-ан-Нусры", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.



В РФ уточнили, что по району в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету, "нанесен групповой удар высокоточным оружием".



Стоит отметить, что российские военные неоднократно применяли в Сирии высокоточные крылатые ракеты Калибр с фрегатов и подлодок, входящих в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.



"Сбитие одного самолета ничего собой не представляет, но политически это имеет очень большое значение и далеко идущие последствия". "Конечно, это печальный факт", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что повстанцы в Сирии убили пилота, который катапультировался со сбитого штурмовика Су-25 Военно-космических сил России.