Военные РФ нанесли ответный удар за сбитый Су-25 над Сирией
В России заявили об ответном ударе по позициям сирийской оппозиции, которая сбила российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.
"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков Джабхат-ан-Нусры", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В РФ уточнили, что по району в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету, "нанесен групповой удар высокоточным оружием".
Стоит отметить, что российские военные неоднократно применяли в Сирии высокоточные крылатые ракеты Калибр с фрегатов и подлодок, входящих в состав эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.
"Сбитие одного самолета ничего собой не представляет, но политически это имеет очень большое значение и далеко идущие последствия". "Конечно, это печальный факт", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что повстанцы в Сирии убили пилота, который катапультировался со сбитого штурмовика Су-25 Военно-космических сил России.
Сегодня, 3 февраля, в небе над Сирией сирийская оппозиция сбила штурмовик Су-25 Военно-космических сил России. Военную операцию по бомбардировке района, контролируемого повстанцами, Россия проводила вместе с армией режима Башара Асада.
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