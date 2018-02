SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с машиной на борту

Сегодня, 6 февраля, американская частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска успешно провела тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Старт в трансляции на 29 минуте 43 секунде.

Запуск прошел на космодроме им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

В грузовом отсеке Falcon Heavy был личный автомобиль Илона Маска - красный Tesla Roadster, в котором на повторе играет песня David Bowie - Life on Mars?. За руль посадили манекен в скафандре.

Все три разгонные ступени вернулись на Землю.



Параметры ракеты Falcon Heavy: высота - 70 метров, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в разгонном блоке, масса - 1420 тонн. Способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63,8 т, на геопереходную - 26,7 т, до Марса - 16,8 т, до Плутона - 3,5 тонн.

Первый - маршевый - блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9, каждый из которых составлен из 9 двигателей Merlin, что дает в сумме 27 силовых установок и почти 23 килоньютона суммарной тяги на уровне моря и около 25 кН в вакууме. Это мощнее, чем 18 работающих на полную мощность Боингов-747. Боковые ускорители уже использовались весной-летом 2016 года, центральный будет использован впервые.

